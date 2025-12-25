Mini concerti di Natale a porte chiuse per gli animali del Parco Natura Viva

Non i soliti regali da scartare. Ma un concerto natalizio, in acustico e a porte chiuse, dedicato solo agli animali. A bordo di un pick-up tra le giraffe, su uno sgabello tra le testuggini giganti o seduti tra i lemuri in pieno "bagno di sole": due musicisti, con voce e chitarra, hanno diffuso le.

Voce e chitarra, mini-concerti di Natale per gli animali: ecco come hanno risposto

