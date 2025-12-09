Il cartellone musicale ha dato il via al Natale Bestiale del Parco Natura Viva

Un musicista, voce e chitarra, che intona melodie natalizie al cospetto degli animali al Parco Natura Viva. A tapiri, formichieri giganti, scimpanzé e animali della fattoria si rivolgerà la performance di Michele Mud, cantautore che, in sei date, intonerà un mini-concerto tra i sentieri dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it