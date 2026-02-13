android quick share perde una funzione chiave ma potrebbe essere per il meglio

Google ha deciso di rimuovere una funzione importante di Android Quick Share, causando scompiglio tra gli utenti. La novità riduce ora le possibilità di ricevere contenuti, puntando a rafforzare la protezione dei dati e a rendere più semplice la condivisione tra dispositivi compatibili. La modifica interessa soprattutto chi utilizza questa funzione per condividere file di grandi dimensioni o spesso con più dispositivi.

un aggiornamento recente modifica le opzioni di ricezione di quick share sui dispositivi android, introducendo restrizioni mirate a migliorare la sicurezza e a favorire l’allineamento con pratiche comuni di condivisione. resta confermata l’interoperabilità con tecnologie simili, mentre l’accesso universale non è più disponibile in forma permanente. l’implementazione sembra avanzare in modo graduale e potrebbe estendersi a una?amma più ampia di modelli. funzionalità quick share: riduzione delle opzioni di ricezione. in precedenza, gli utenti disponevano di quattro modalità per ricevere contenuti: solo dai dispositivi con lo stesso account Google, contatti, everyone e everyone con un timer di auto-scatto di 10 minuti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

