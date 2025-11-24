La compatibilità di Quick Share con AirDrop verrà estesa ad altri smartphone Android
Qualcomm suggerisce che il Quick Share compatibile con AirDrop arriverà su altri dispositivi Android a partire da quelli con chip Snapdragon. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Google annuncia la compatibilità degli smartphone Android (partendo dai Pixel 10 con AirDrop). Si possono quindi scambiare file con Quick Share verso iPhone, iPad e Mac. E anche viceversa. Abbiamo fatto un breve video per mostrarvelo! - facebook.com Vai su Facebook
È ufficiale: Quick Share e AirDrop diventano compatibili. Android e iOS parlano la stessa lingua Vai su X
La compatibilità di Quick Share con AirDrop verrà estesa ad altri smartphone Android - Qualcomm suggerisce che il Quick Share compatibile con AirDrop arriverà su altri dispositivi Android a partire da quelli con chip Snapdragon. Lo riporta tuttoandroid.net
Quick Share arriverà anche su dispositivi con chip Snapdragon: presto il file sharing tra Android e iPhone - Qualcomm conferma che Quick Share diventerà compatibile con AirDrop anche sui dispositivi con chip Snapdragon, portando il trasferimento file tra Android e iPhone oltre i Pixel 10. Riporta hwupgrade.it
Qualcomm conferma che la funzione di trasferimento file Quick Share to AirDrop è in arrivo sui dispositivi Snapdragon - Un post di Qualcomm ha rivelato che la funzione Quick Share della serie Pixel 10 di Google, che consente di inviare file agli iPhone, arriverà sui dispositivi dotati di Snapdragon. Lo riporta notebookcheck.it