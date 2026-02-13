Android quick share perde una funzione chiave ma forse è meglio così

Google ha deciso di rimuovere una funzionalità chiave di Android Quick Share, rendendo più difficile ricevere file da altri dispositivi. La causa di questa scelta sembra essere una semplificazione del sistema, che riduce le possibilità di interazione tra dispositivi Android e Apple. Ora, infatti, le opzioni di ricezione si restringono, e l'interoperabilità con AirDrop di Apple diventa più limitata, creando una barriera evidente per chi utilizza dispositivi di marche diverse.

Questo testo sintetizza le modifiche recenti a quick share di Google, evidenziando le nuove limitazioni delle opzioni di ricezione e l' interoperabilità con AirDrop di Apple. Vengono illustrate le ragioni legate alla sicurezza, nonché le implicazioni pratiche per l'uso quotidiano e le prospettive di estensione della compatibilità su ulteriori dispositivi Android. quick share: limitazioni delle opzioni di ricezione. opzioni disponibili ora. In passato quick share proponeva quattro modalità per ricevere contenuti; l'offerta è stata ristretta a tre opzioni. L'impostazione Everyone non resta più attiva in modo permanente e ora è disponibile solo per un periodo limitato di 10 minuti.