android quick share perde una funzione chiave ma potrebbe essere la scelta migliore

Google ha deciso di rimuovere una funzione importante di Android Quick Share, causando qualche disagio tra gli utenti. La modifica limita le possibilità di ricevere file e impone scadenze più strette per l’accettazione dei trasferimenti. Per esempio, ora i file devono essere scaricati entro un certo tempo, altrimenti si perdono. Nonostante queste novità, alcuni utenti preferiscono comunque questa soluzione, anche se meno flessibile.

modifiche recenti introdotte da Google su Quick Share stanno cambiando le modalità di ricezione dei file, restringendo le opzioni disponibili e introducendo limiti temporali. parallelamente, si consolidano i passi verso l’interoperabilità con airdrop, con riflessi sull’uso pratico e sulla sicurezza. questa sintesi presenta i cambiamenti principali e le implicazioni per gli utenti. quick share: modifiche principali alle opzioni di ricezione. fino a poco tempo fa, Quick Share offriva quattro modalità di ricezione. ora le alternative disponibili si restringono a tre, con l’eliminazione dell’opzione “everyone” dalla lista permanente e l’attivazione limitata a un intervallo temporale di 10 minuti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Argomenti discussi: Google migliora finalmente il Widget Riepilogo: il testo non si perde più sullo sfondo; Google potrebbe rimuovere una funzione di Cerchia e Cerca; Android potenzia la condivisione file: Quick Share in arrivo su tutti.

Quick Share si prepara a uscire dal mondo PixelIl 2026 sarà l’anno della vera espansione di Quick Share con supporto ad AirDrop. Google ha confermato che la funzione non resterà limitata ai Pixel. Dopo i ... tecnoandroid.it

Android: Quick Share compatibile con AirDrop non più solo per i Google PixelLa compatibilità tra Quick Share e AirDrop non resterà confinata ai Pixel. Dopo il debutto dello scorso novembre sui flagship della serie Pixel 10, Google ha ... tecnoandroid.it

Google espande AirDrop su più dispositivi Android. Dopo Pixel 10, partner Android useranno Quick Share per sessioni con iPhone, iPad e MacBook. Confermato da Eric Kay, VP Android. #android #airdrop #quickshare x.com

Quick Share e AirDrop: l'interoperabilità Android si estende oltre Pixel 10 Quick Share diventa compatibile con AirDrop su un numero esteso di dispositivi Android, permettendo la condivisione diretta di file con iOS. - facebook.com facebook