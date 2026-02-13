android quick share perde funzione chiave ma potrebbe essere per il meglio

Google ha deciso di eliminare una funzione importante di Android Quick Share, provocando preoccupazione tra gli utenti. La modifica riguarda il modo in cui i dispositivi ricevono i file, riducendo alcune opzioni di ricezione per migliorare la protezione dei dati. Questa scelta potrebbe sembrare un passo indietro, ma potrebbe anche portare a un sistema più sicuro e affidabile.

il sistema di trasferimento file quick share di google sta introducendo modifiche significative alle modalità di ricezione, con l’obiettivo di conciliare praticità e sicurezza. l’opzione everyone non sarà più disponibile in modo permanente e le scelte passeranno da quattro a tre, con un timer di chiusura di 10 minuti per la modalità residua. parallelamente, resta in corso una interoperabilità tra quick share e air drop di apple, destinata ad estendersi su un ventaglio più ampio di dispositivi android. l’aggiornamento riflette un approccio più protetto alle condivisioni locali, mantenendo però la possibilità di scambiare contenuti tra dispositivi vicini. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

