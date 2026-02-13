Andrea Pucci fuori da Stasera Tutto è possibile l'anteprima a Non è la Tv | Ma la questione Sanremo non c'entra

Andrea Pucci non parteciperà alla prossima stagione di Stasera tutto è possibile. Lo ha confermato Andrea Parrella nella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it. Pucci era stato annunciato come possibile ospite, ma Parrella ha spiegato che c’è un accordo esclusivo con Mediaset che lo tiene lontano dal programma di Rai 2. La questione Sanremo, invece, non c’entra: l’assenza dell’attore e comico non ha nulla a che fare con il Festival.

🔗 Leggi su Fanpage.it Andrea Pucci fuori da Sanremo, l'ex direttore di Rai1 Mazza tuona: "Primo caso di censura preventiva, è gravissimo" Andrea Pucci non parteciperà quest'anno a Sanremo. Conad disdice l'ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: "Se continua così dovrò chiedere l'elemosina" Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

