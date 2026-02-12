Il vero motivo della rinuncia Pucci fuori da Sanremo parla Carlo Conti

Carlo Conti fa sapere che Pucci non parteciperà più al festival di Sanremo. La sua decisione sorprende molti e accende discussioni tra gli addetti ai lavori. Per ora, non ci sono spiegazioni ufficiali, ma l’assenza del cantante si farà sicuramente sentire nella kermesse.

Sanremo non è solo canzoni e paillettes. A volte è un ring, altre una lente d’ingrandimento spietata. E quando un nome finisce nel mirino, basta pochissimo perché l’entusiasmo si trasformi in tensione. Nelle ultime ore, dietro una rinuncia che ha fatto rumore, sta emergendo un dettaglio che spiega molto più di quanto sembrasse. Il protagonista è Andrea Pucci, comico popolarissimo e volto amatissimo dal pubblico, finito al centro di un vortice mediatico dopo la notizia del suo passo indietro dalla co-conduzione di Sanremo 2026. Da giorni se ne parla ovunque: sui social, nei talk, nei commenti che si dividono tra chi lo difende e chi lo attacca senza mezze misure.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore a Sanremo, lasciando tutti di sasso.

La presenza di Andrea Pucci a Sanremo scuote il festival e diventa subito un caso.

POV: Carlo Conti ti manda un vocale e le cose iniziano a farsi serie. Quale sarà la missione di Anna-Lou, Elisa e Nicole a #Sanremo2026 Scopritelo dal 23 febbraio, solo su RaiPlay. #SottoSanremo facebook

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio di @RaffCoppola1 #Sanremo2026 x.com