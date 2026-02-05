Blocco stradale a Bagnoli | Ci stanno avvelenando |VIDEO

Questa mattina a Bagnoli un gruppo di cittadini e attivisti ha bloccato via Nuova Bagnoli alle cinque, fermando i camion che dovevano arrivare ai cantieri dell’America’s Cup. Gli abitanti si sono radunati per protestare contro i lavori, accusando di essere avvelenati dai progetti di riqualificazione. La situazione rimane tesa, con i manifestanti che chiedono chiarimenti e rischiano di bloccare di nuovo le operazioni.

Ancora un blocco stradale a Bagnoli. Poco dopo le cinque del mattino un gruppo di cittadini e attivisti ha occupato via Nuova Bagnoli per impedire ai camion di raggiungere i cantieri dove si stanno realizzando i lavori per l'America's Cup e, in generale, per il progetto di riqualificazione del.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»

A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

Bagnoli, blocco stradale: “Non vogliamo i cantieri dell’America’s Cup”

Nel quartiere di Bagnoli, alcuni manifestanti hanno bloccato il transito dei mezzi diretti al cantiere dell’America’s Cup.

