Blocco stradale a Bagnoli | Ci stanno avvelenando |VIDEO

Questa mattina a Bagnoli un gruppo di cittadini e attivisti ha bloccato via Nuova Bagnoli alle cinque, fermando i camion che dovevano arrivare ai cantieri dell’America’s Cup. Gli abitanti si sono radunati per protestare contro i lavori, accusando di essere avvelenati dai progetti di riqualificazione. La situazione rimane tesa, con i manifestanti che chiedono chiarimenti e rischiano di bloccare di nuovo le operazioni.

Ancora un blocco stradale a Bagnoli. Poco dopo le cinque del mattino un gruppo di cittadini e attivisti ha occupato via Nuova Bagnoli per impedire ai camion di raggiungere i cantieri dove si stanno realizzando i lavori per l'America's Cup e, in generale, per il progetto di riqualificazione del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Bagnoli Blocchi Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri» A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup. Bagnoli, blocco stradale: “Non vogliamo i cantieri dell’America’s Cup” Nel quartiere di Bagnoli, alcuni manifestanti hanno bloccato il transito dei mezzi diretti al cantiere dell’America’s Cup. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bagnoli Blocchi Argomenti discussi: Bagnoli, blocchi stradali fermano i camion per i lavori della Coppa America; Dissesto stradale in via Bagnoli: strada chiusa al traffico. Intervento immediato di ABC e Protezione Civile. Nessun danno strutturale; America's Cup, blocco stradale a Bagnoli: Si fermino i lavori e si discuta con il territorio; America’s Cup: nuovo blocco stradale a Bagnoli. Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l'America's Cup: presidi in strada con gli striscioniFermati i camion dei lavori per l'America's Cup a Bagnoli. Blocchi stradali nella notte dei comitati che chiedono trasparenza sulle bonifiche e sul destino delle opere. msn.com Blocco stradale a Bagnoli, 'non vogliamo i cantieri dell' America's Cup'Un blocco stradale è stato messo in atto alle 5 di questa mattina da alcuni manifestanti aderenti alla Rete No America's Cup tra via Diocleziano e via Enea, nel quartiere di Bagnoli a Napoli. I mani ... rainews.it La Procura di Bologna ha chiesto un decreto penale di condanna per il reato di blocco stradale a 3 dirigenti sindacali, in riferimento alla manifestazione con corteo in tangenziale dei metalmeccanici dentro lo sciopero nazionale del 2025 di Fim, Fiom e Uilm pe facebook Bologna. Erano diecimila ma, al momento, solo per tre di loro la Procura di Bologna ha chiesto un decreto penale di condanna per il reato di “blocco stradale”. Si tratterebbe degli organizzatori della manifestazione dei metalmeccanici del 20 giugno scorso che x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.