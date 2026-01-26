Bagnoli blocco stradale contro l' America' s Cup | Non vogliamo i cantieri

A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup. L'azione, iniziata questa mattina alle 5, si inserisce nel contesto di manifestazioni che esprimono il dissenso riguardo ai cantieri previsti per l'evento. La situazione rimane sotto osservazione, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative stradali nella zona.

Dopo le proteste dello scorso 21 gennaio fuori da Palazzo Reale, ecco un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea nel quartiere di Bagnoli a Napoli, messo in atto alle 5 di questa mattina da alcuni manifestanti aderenti alla «Rete No America's Cup». I manifestanti hanno bloccato il transito dei camion, tra cui quelli diretti al cantiere dove stanno per essere realizzate le opere per l' America's Cup mentre hanno consentito il passaggio delle auto delle persone che erano dirette ai luoghi di lavoro. Vincenzo De Luca: «Cantiere America's Cup a Bagnoli va avanti in totale illegalità» «Non c'è nessuna valutazione d'impatto ambientale, nessun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa America. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri» Leggi anche: Bagnoli, centinaia in piazza contro l’America’s Cup: “Manca chiarezza sul progetto, cittadini all’oscuro” Leggi anche: America’s Cup a Bagnoli: i rilievi della Regione in cabina di regia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: America’s cup, residenti bloccano camion diretti a cantiere. Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»Dopo le proteste dello scorso 21 gennaio fuori da Palazzo Reale, ecco un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea nel quartiere di Bagnoli a Napoli, messo in atto alle 5 di ... ilmattino.it Blocco stradale a Bagnoli, 'non vogliamo i cantieri dell' America's Cup'Un blocco stradale è stato messo in atto alle 5 di questa mattina da alcuni manifestanti aderenti alla Rete No America's Cup' tra via Diocleziano e via Enea nel quartiere di Bagnoli a Napoli. (ANSA) ... ansa.it La polvere sotto al tappeto. Assemblea pubblica territoriale contro la speculazione, per i bisogni del quartiere e dellx abitanti. Lunedì 19 gennaio, ore 17, Villa Medusa - Casa del Popolo (via di Pozzuoli 110, Bagnoli). Prima dell'assemblea proietteremo il servi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.