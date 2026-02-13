Ancora Italia da podio nello slittino! Riguarda il bronzo nella staffetta mista

L’Italia conquista il bronzo nella staffetta mista nello slittino ai Giochi di Pechino. La squadra azzurra ha sferrato un'ottima gara e si è messa al collo la quarta medaglia in questa disciplina, portando a casa un risultato importante. La medaglia arriva dopo altre prestazioni positive e dimostra ancora una volta la buona forma degli atleti italiani in questa specialità.

L'Italia continua a brillare nello slittino e aggiunge un'altra soddisfazione: nel team event (lo slittino a squadre) arriva un prezioso bronzo, la quarta medaglia azzurra nella disciplina in questi Giochi. Sulla pista dedicata al "Rosso Volante" Eugenio Monti, il successo va alla Germania in 3:41.672, davanti all'Austria (3:42.214, +0.542), con l'Italia terza in 3:42.521 (+0.849), nel gruppo guidato dal direttore tecnico Armin Zöggeler. Per la staffetta a squadre sono scesi in pista Fischnaller, Vötter, Oberhofer, Rieder, Kainzwaldner e la 24enne Verena Hofer, molti già protagonisti di medaglie nei giorni scorsi.

