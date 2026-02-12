L’Italia conquista un'altra medaglia ai Mondiali di slittino. Questa volta si tratta di un bronzo nella staffetta mista, dopo le vittorie di doppio maschile e femminile e il quarto posto di Fischnaller. La squadra azzurra si mette in mostra dietro a Germania e Austria, chiudendo sul podio. Intanto, gli atleti ucraini si sono inginocchiati in segno di protesta dopo la squalifica di Heraskevych.

Quarta medaglia per lo slittino azzurro ai giochi. Dopo gli ori del doppio maschile e femminile e il bronzo di Dominik Fischnaller è la gara a squadre a regalare ancora un bronzo. Oro alla Germania in 341”72, argento all’Austria (a 0.542). Terzi gli azzurri con Verena Hofer, Rieder-Kainzwaldner, Fischnaller e Voetter-Oberhofer. L’Italia del di Zoeggeler sulla pista Eugenio Mondi del Cortona Sliding Center chiude un’edizione monumentale, al secondo posto del medagliere alle spalle della Germania (3 ori, 1 argento e 1 bronzo). Gli atleti dell’Ucraina si sono inginocchiati all’arrivo, alzando il casco bianco “in omaggio al nostro compagno di squadra Heraskevych” squalificato perché non ha rinunciato a indossare il casco con le vittime della guerra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia di bronzo nella staffetta mista slittino. Ucraini in ginocchio per lo squalificato Heraskevych

Approfondimenti su Italia Slittino

L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Slittino

Argomenti discussi: Figura, Milano Cortina 2026: l’Italia è medaglia di bronzo nel team event; L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico…; Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026 nel curling in doppio misto: vittoria sulla Gran Bretagna in finale per il terzo posto · Risultati Olimpiadi oggi; Constantini e Mosaner vincono la medaglia di bronzo nel curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Slittino, Italia di bronzo nella staffetta! Germania oro con recordUltima gara della competizione sulla pista Eugenio Monti con gli azzurri portano a casa la quarta medaglia (su 5 gare). Tedeschi strepitosi ... tuttosport.com

DIRETTA STAFFETTA SLITTINO/ Italia medaglia di bronzo, oro alla Germania! Olimpiadi Milano Cortina 2026Diretta staffetta slittino Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video oggi 12 febbraio: Italia medaglia di bronzo nella gara a squadre. ilsussidiario.net

Sky tg24. . Il curling italiano torna sotto i riflettori dopo il bronzo olimpico conquistato dall’Italia alle Olimpiadi invernali e grazie ai risultati della coppia Stefania Costantini–Amos Mosaner, protagonisti del doppio misto. Un successo che ha contribuito ad accend - facebook.com facebook

L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino di Domenico Cannizzaro x.com