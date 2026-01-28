Carnevale d' Italia alla discoteca Vivi - Le Grotte | la festa in maschera si sposta al sabato

Da bolognatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale d'Italia della discoteca Vivi - Le Grotte cambia data. Quest'anno, invece di celebrarlo il martedì grasso, si terrà di sabato, il 21 febbraio 2026. La festa in maschera si sposta quindi da un giorno tradizionale a un giorno di weekend, puntando a coinvolgere più persone.

Il mitico Carnevale d'Italia della discoteca Vivi - Le Grotte cambia giorno e dal martedì grasso si sposta al sabato: l'appuntamento è per il 21 febbraio 2026. Il cambiamento è stato deciso per far festeggiare anche chi il giorno dopo deve alzarsi presto! Le sale sono cinque e cinque sono anche i.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

