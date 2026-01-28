Carnevale d' Italia alla discoteca Vivi - Le Grotte | la festa in maschera si sposta al sabato
Il Carnevale d'Italia della discoteca Vivi - Le Grotte cambia data. Quest'anno, invece di celebrarlo il martedì grasso, si terrà di sabato, il 21 febbraio 2026. La festa in maschera si sposta quindi da un giorno tradizionale a un giorno di weekend, puntando a coinvolgere più persone.
