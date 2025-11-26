La navetta elettrica urbana raddoppia e diventa gratuita per tutti i cittadini
FASANO - Importanti novità per il trasporto pubblico locale (Tpl) urbano a Fasano. A partire dall'1 dicembre 2025, la “Navetta Centro Urbano” elettrica non solo potenzierà i suoi percorsi, ma diventerà completamente gratuita per l'intera durata della sperimentazione aggiuntiva, che si protrarrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
++ Il bus elettrico negli anni Venti torinesi ++ Negli anni Venti entrò in servizio a Torino una navetta automobilistica identificata con il numero 54, che collegava il capolinea della linea 6 in zona Pozzo Strada con il quartiere Campidoglio, terminando in piazza B - facebook.com Vai su Facebook
TPL Urbano a Fasano: la navetta elettrica urbana raddoppia e diventa gratuita per tutti i cittadini - Importanti novità per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano a Fasano. Secondo osservatoriooggi.it