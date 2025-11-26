La navetta elettrica urbana raddoppia e diventa gratuita per tutti i cittadini

FASANO - Importanti novità per il trasporto pubblico locale (Tpl) urbano a Fasano. A partire dall'1 dicembre 2025, la “Navetta Centro Urbano” elettrica non solo potenzierà i suoi percorsi, ma diventerà completamente gratuita per l'intera durata della sperimentazione aggiuntiva, che si protrarrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

