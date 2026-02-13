Anche con un percorso alternativo Venerdì Gnocolar conquista la città

Venerdì Gnocolar ha portato alle strade di Verona un’esplosione di allegria, lasciando indietro le tensioni delle ultime settimane. Nonostante le polemiche, la città ha risposto con entusiasmo, anche grazie a un percorso diverso dal solito che ha coinvolto tutti. La sfilata di gnocchi ha attirato centinaia di persone, che hanno assaporato il momento di festa tra musica e colori.

Dopo aver fatto pace, il sindaco ha consegnato le chiavi della città a Papà del Gnoco e insieme hanno inaugurato una sfilata conclusa tra musica e coriandoli con il grande abbraccio di Piazza San Zeno Verona ha vissuto una giornata in cui la gioia della festa ha scacciato le polemiche delle scorse settimane. Il sole e la tradizione hanno avuto la meglio sulle baruffe legali, lasciando al centro dell'attenzione il sorriso dei più piccoli. Papà del Gnoco, sire del carnevale veronese, ha sfilato oggi, 13 febbraio, insieme alle altre maschere scaligere e ai carri allegorici nel Venerdì Gnocolar.🔗 Leggi su Veronasera.it

Questa mattina il Comune di Verona ha annunciato che il percorso della tradizionale sfilata di Carnevale, in programma il 13 febbraio, sarà modificato.

A causa di una frana, la Strada Provinciale 88 (SP88) è temporaneamente chiusa.

Argomenti discussi: Messina Bandiera Blu 2025: un percorso che continua nel 2026 tra qualità, inclusione e servizi; Al via le visite alla Basilica di Vitruvio e alla Fano romana: dopo il tutto esaurito dello scorso weekend tornano i percorsi accompagnati nel cuore di Fanum Fortunae; Percorsi abilitanti: terzo anno di servizio, requisiti di accesso, quante domande è possibile presentare. RISPOSTE AI QUESITI; Freddo e terapie oncologiche: i consigli per l’inverno.

Sardegna. Riforma sanitaria, Arru incontra Cgil, Cisl e Uil: Sarà un percorso condiviso, anche con il territorioAffrontata anche la questione della vertenza dell'Aias e della Fondazione Randazzo. L’assessore ha assicurato la massima attenzione per la situazione dei lavoratori e garantito un intervento che ... quotidianosanita.it

Trasformare un percorso di cura in un percorso di vita. Si conclude il Progetto Reshape MS Care con un Position Statement sugli Infermieri esperti in Sclerosi MultiplaIl lavoro del gruppo di esperti che ha elaborato il documento evidenzia il ruolo centrale di questa figura nella gestione multidisciplinare della patologia. Con competenze specialistiche e capacità ... quotidianosanita.it

Il fine settimana di San Valentino e di Venerdì Gnocolar è un concentrato di attività sparse in tutto il territorio - facebook.com facebook

Carnevale, nuove ombre sulla sfilata del Venerdì Gnocolar (e non solo) x.com