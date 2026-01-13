SP88 chiusa per frana garantito il trasporto pubblico con percorso alternativo

A causa di una frana, la Strada Provinciale 88 (SP88) è temporaneamente chiusa. Tuttavia, è stato garantito un percorso alternativo per assicurare il trasporto pubblico nella zona di Contrada. La situazione rimane sotto monitoraggio e si raccomanda di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’emergenza sulla Strada Provinciale 88 continua a tenere in apprensione residenti e pendolari nel territorio di Contrada. Il movimento franoso che ha interessato l’arteria procede senza sosta, aggravato dalle infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo e dal traffico intenso dei mezzi pesanti, costretti a percorrere la zona dopo la chiusura del raccordo per i lavori alla galleria di Monte Pergola. La chiusura totale della SP 88 ha imposto una riorganizzazione immediata della mobilità, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. In questo contesto, nella serata di ieri è stato raggiunto un accordo temporaneo con la SITA Sud, che ha assicurato la continuità del servizio verso Avellino, seppur con variazioni di percorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SP88 chiusa per frana, garantito il trasporto pubblico con percorso alternativo Leggi anche: Frana SP88: intesa provvisoria sul trasporto pubblico SITA Leggi anche: Frana sulla SP88: la Prefettura convoca il Comitato Operativo Viabilità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Frana sulla SP88? Tappiamo e preghiamo: l’unica strategia infrastrutturale. Telenostra Avellino. . Contrada. Si allarga il fronte della frana: SP88 chiusa, cresce la tensione Si aggrava la situazione a Contrada: nel pomeriggio la Provincia ha disposto la chiusura della SP88 in entrambi i sensi di marcia a causa dell’allargamento del f - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.