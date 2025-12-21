Palestra l’Atalanta ha deciso il suo futuro | ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari

L’Atalanta ha annunciato le proprie decisioni riguardo al futuro dell’esterno in prestito dal Cagliari. A gennaio, non sono previste modifiche significative alla situazione attuale. L’atleta sta dimostrando buone prestazioni con la squadra sarda e la situazione rimane stabile. Palestra, l’esterno sta facendo molto bene con il Cagliari e non sono attese delle novità importanti.

Il nome Palestra sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza negli ambienti del calciomercato italiano. Le prestazioni offerte da Marco Palestra con la maglia del Cagliari stanno infatti attirando l'attenzione di diversi top club.

