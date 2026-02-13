Giusy Ferreri si esibirà come ospite speciale durante la registrazione di Amici di domenica 15 febbraio, portando sul palco il suo ultimo successo. La cantante si prepara a sorprendere i concorrenti con una performance dal vivo, che promette di essere uno dei momenti clou della puntata. La sua presenza ha già attirato l’attenzione dei fan, curiosi di ascoltare dal vivo il suo nuovo brano.

Amici, anticipazioni registrazione puntata domenica 15 febbraio. Giusy Ferreri sarà il super ospite musicale di giornata. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici di domenica 15 febbraio. Super ospite di puntata Giusy Ferreri che canta Musica classica. La cantante sarà giudice delle gare di oggi insieme a Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it si parte dalla gara di canto. Si esibiscono Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele, ciascuno motivando la scelta del brano. Primo posto per Michele con 'Bruises': i professori lo definiscono maturo e credibile, capace di rendere personale l’interpretazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Amici, anticipazioni 15 febbraio: Giusy Ferreri super ospite

Questa sera, in una registrazione molto attesa, sono stati annunciati i primi ammessi al Serale di Amici 25.

Domenica 1° febbraio, i fan di Amici si preparano a una puntata speciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi accedono al Serale; Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospiti; Amici 25, spoiler registrazione 15 febbraio, tre allievi al serale: eliminati, classifica ballo e canto ed esito delle sfide; Amici 25 anticipazioni puntata 15 febbraio: tre allievi conquistano il serale.

Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLe anticipazioni della puntata di Amici di domenica 15 febbraio: tre allievi hanno conquistato l'accesso al Serale, chi sono gli ospiti ... fanpage.it

Anticipazioni Amici 25, puntata del 15 Febbraio 2026: tre allievi al serale e ritorna Raimondo TodaroScopri le anticipazioni di Amici 25 e i colpi di scena della puntata del 15 febbraio 2026 con le esibizioni degli allievi. mondotv24.it

Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio 2026: ospiti Giusy Ferreri e Drusilla Foer, tre maglie oro al Serale #Amici25 #AmiciSpoiler #Anticipazioni #15febbraio - facebook.com facebook

Gara canto giudicata da Giusy Ferreri e Drusilla Foer Michele Lorenzo Elena Gard Plasma Valentina #Amici25 fonte: @SuperGuidaTV x.com