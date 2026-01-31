Domenica 1° febbraio, i fan di Amici si preparano a una puntata speciale. La registrazione rivela che tra gli ospiti c’è Giorgia, pronta a portare la sua musica in studio. I concorrenti si sfideranno con nuove esibizioni, mentre il pubblico attende di vedere come reagiranno alla presenza della cantante. La puntata promette emozioni e sorprese, con un’atmosfera carica di energia.

Amici, anticipazioni registrazione domenica 1° febbraio. Il super ospite musicale di questa puntata è Giorgia. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici in onda domenica 1° febbraio. Il super ospite musicale di questa puntata è Giorgia, che canta Corpi Celesti, e viene presentata da Emanuel Lo. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè saranno i giudici della gara di ballo. Albano e Jake La Furia, invece, saranno i giudici della gara di canto. Maria Rosaria, ballerina del team di Alessandra Celentano, ha perso la sfida ed è stata eliminata. 🔗 Leggi su 2anews.it

Amici, anticipazioni 1° febbraio: Giorgia super ospite

