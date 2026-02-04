AMD chiude il 2025 con un record storico di ricavi: 34,6 miliardi di dollari, grazie a una crescita del 34% nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente. Un risultato che sorprende, anche se il mercato azionario mostra tensioni e incertezze.

Il colosso dei semiconduttori AMD ha chiuso l’esercizio 2025 con un bilancio che fa storia: 34,6 miliardi di dollari di ricavi complessivi, un record assoluto per l’azienda fondata nel 1969, e un quarto trimestre che ha segnato un balzo del 34% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato è stato annunciato lunedì mattina, alle 8.30 del Pacific Time, da Lisa Su, la CEO che da oltre un decennio guida il percorso di rilancio del marchio, con un tono calmo ma deciso, in una conferenza stampa che si è svolta in diretta dal quartier generale di Santa Clara, in California. A quel punto, in Borsa a New York, il titolo ha subito una brusca flessione: dopo aver iniziato la seduta con un rialzo di quasi il 2%, ha perso oltre l’8% nel dopo-borsa, un segnale che ha fatto tremare gli analisti e i trader di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risultati 2025 di AMD: crescita significativa nei ricavi, ma tensioni sul mercato azionario

