Hoffenheim-Union Berlin sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Hoffenheim di Ilzer si prepara a ricevere l’Union Berlin sabato pomeriggio. Dopo aver vinto contro il Werder Brema, i padroni di casa arrivano alla sfida con grandi ambizioni e un buon stato di forma. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e continuare la corsa verso la Champions League. La partita si gioca alle 15:30 e promette spettacolo.

Vola verso la Champions League l’Hoffenheim di Ilzer che batte il Werder Brema e si presenta alla gara contro l’Union Berlin da terza forza della Bundesliga.  Al WeserStadion è arrivata la vittoria numero 12 in campionato, la sesta fuori casa per Kramaric e compagni, una vittoria in grande stile con un gol per tempo e una gestione del risultato senza rischi nonostante l’inferiorità numerica.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Hoffenheim-Union Berlin (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Sabato alle 15:30, l’Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare l’Union Berlin in un match decisivo.

