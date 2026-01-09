L'incontro tra Union Berlin e Mainz 05 si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30, nel sedicesimo turno di Bundesliga. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, con la classifica ancora molto compatta, soprattutto nelle zone basse. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questo match.

Sedicesimo turno di Bundesliga e la classifica continua ad essere corta soprattutto nelle retrovie, solo una squadra per il momento è staccata ed è il fanalino di coda Mainz 05 opposto quest’oggi all’Union Berlin. I kopenicker con 2 vittorie consecutive hanno chiuso in bellezza l’anno solare insediandosi all’ottavo posto in classifica a +9 dalla zona retrocessione. Un campionato di ben altro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Berlin-Mainz 05 (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Wolfsburg-Union Berlin (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Union Berlin-Friburgo (sabato 01 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vor Schneesturm: Union optimistisch vor Wiedersehen mit Fischer; 05ER mit großer Unterstützung in Berlin und Köln; FC Union Berlin vs FSV Mainz 05 Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 10-01-2026; Giornata numero 16, l'Union spinge la quota della schedina Bundesliga.

Pronostico Union Berlino vs FSV Mainz 05 – 10 Gennaio 2026 - Appuntamento in Bundesliga il 10 Gennaio 2026 alle 15:30 allo Stadion An der Alten Försterei per una sfida di peso: Union Berlino - news-sports.it