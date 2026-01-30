Hoffenheim-Union Berlin sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 15:30, l’Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare l’Union Berlin in un match decisivo. Dopo aver battuto il Werder Brema, i padroni di casa sono terzi in Bundesliga e puntano a consolidare la loro posizione in vista della Champions League. L’allenatore vuole continuare la striscia positiva, mentre l’Union cerca punti importanti per salire in classifica. La partita promette emozioni e battaglie in campo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Vola verso la Champions League l’Hoffenheim di Ilzer che batte il Werder Brema e si presenta alla gara contro l’Union Berlin da terza forza della Bundesliga.  Al WeserStadion è arrivata la vittoria numero 12 in campionato, la sesta fuori casa per Kramaric e compagni, una vittoria in grande stile con un gol per tempo e una gestione del risultato senza rischi nonostante l’inferiorità numerica.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

