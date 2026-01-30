Sabato alle 15:30, l’Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare l’Union Berlin in un match decisivo. Dopo aver battuto il Werder Brema, i padroni di casa sono terzi in Bundesliga e puntano a consolidare la loro posizione in vista della Champions League. L’allenatore vuole continuare la striscia positiva, mentre l’Union cerca punti importanti per salire in classifica. La partita promette emozioni e battaglie in campo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Vola verso la Champions League l’Hoffenheim di Ilzer che batte il Werder Brema e si presenta alla gara contro l’Union Berlin da terza forza della Bundesliga. Al WeserStadion è arrivata la vittoria numero 12 in campionato, la sesta fuori casa per Kramaric e compagni, una vittoria in grande stile con un gol per tempo e una gestione del risultato senza rischi nonostante l’inferiorità numerica.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Union Berlin (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

L'incontro tra Union Berlin e Mainz 05 si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30, nel sedicesimo turno di Bundesliga.

Pronostico 1899 Hoffenheim vs Union Berlino – 31 Gennaio 2026La sfida di Bundesliga tra 1899 Hoffenheim e Union Berlino promette intensità e ritmo. L’appuntamento è fissato per il 31 Gennaio 2026 alle 15:30 presso il ... news-sports.it

Bundesliga 2025-2026: Union Berlino-Borussia Dortmund, le probabili formazioniProbabili formazioni Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranovic; Jeong; Ilic, Ansah. All. Baumgart Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, ... sportal.it

Buon lunedì Unioner! Come state Ecco la classifica al termine della giornata numero 19 di Bundesliga. Possiamo dire che stiamo reggendo il colpo dopo in questo avvio di 2026 con tre pareggi e una sconfitta. Dietro annaspano, la realtà è che il Mainz con Fi - facebook.com facebook