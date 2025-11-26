Il pilota innamoratissimo racconta gli inizi della sua storia con la cantante E perché quell' incontro lo ha risollevato da un periodo nero

A ndrea Iannone ha raccontato come Elodie sia diventata la luce capace di rischiarare il periodo più difficile della sua vita. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, il pilota ha svelato i dettagli più intimi della loro relazione, definita da lui un incastro perfetto. Una dichiarazione spontanea e profonda che conferma quanto il legame Andrea Iannone – Elodie sia oggi solido e autentico. Andrea Iannone, talento fuori e dentro la pista. guarda le foto Andrea Iannone e Elodie, il loro primo incontro. Si sono conosciuti in Puglia, al compleanno di Diletta Leotta. Un incontro che ha avuto l’impatto di una svolta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

