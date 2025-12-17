Settima edizione del Censimento permanente sui banchi di scuola | iscrizioni aperte fino al 20 dicembre

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta la settima edizione del Censimento permanente sui banchi di scuola, un'iniziativa gratuita promossa dall’ISTAT rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre.

Immagine generica

È partita la settima edizione del Censimento permanente sui banchi di scuola, l’iniziativa gratuita promossa dall’ISTAT rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo resta far conoscere agli studenti il lavoro statistico attraverso un’esperienza didattica in classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Università di Perugia: aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione della Scuola di Paleoantropologia

Leggi anche: Università di Perugia, la 15esima edizione della Scuola di Paleoantropologia: iscrizioni aperte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutorial iscrizioni - Il Censimento permanente sui banchi di scuola edizione 2025-26

Video Tutorial iscrizioni - Il Censimento permanente sui banchi di scuola edizione 2025-26

settima edizione censimento permanenteRende, al via l’ultima fase del Censimento permanente: coinvolti campioni di famiglie e individui - L’edizione 2025 del Censimento della popolazione e delle abitazioni entra nella fase conclusiva. cosenzachannel.it

Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni - Il 6 ottobre ha preso l'avvio il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.