Costa d' Amalfi aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per Volontari della Croce Rossa

Da salernotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione per volontari, previsti nei mesi di febbraio e marzo 2026. Le attività si svolgeranno in diverse località della Costiera Amalfitana, offrendo opportunità di formazione e di impegno civico. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali del Comitato.

Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana è lieto d’informare dell’attivazione di nuovi corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo 2026 in tutta la Costiera Amalfitana. Tutela della salute, inclusione sociale, risposta. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Croce Rossa cerca nuove forze: aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontari

Leggi anche: Formazione, Croce Rossa impegnata con i corsi di aggiornamento per i volontari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FC Costa d’Amalfi, oggi al “San Martino” arriva la Battipagliese; Costa d’Amalfi, separazione con Lezcano per motivi familiari. Pioggia di richieste per l’argentino; Forza Juninho: la Fc Costa d’Amalfi augura pronta guarigione a un suo tesserato; Costa d'Amalfi-Battipagliese 1-1. Carretta illude i costieri, Abayian salva le zebrette nel finale.

costa d amalfi aperteIn Costiera Amalfitana sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per Volontari della Croce Rossa Italiana - Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana attiva i nuovi corsi di formazione per Volontari dellaCroce Rossa Italiana da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo 2026 in tutta la Costier ... ilvescovado.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.