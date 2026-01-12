Costa d' Amalfi aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per Volontari della Croce Rossa

Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione per volontari, previsti nei mesi di febbraio e marzo 2026. Le attività si svolgeranno in diverse località della Costiera Amalfitana, offrendo opportunità di formazione e di impegno civico. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali del Comitato.

Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana è lieto d’informare dell’attivazione di nuovi corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo 2026 in tutta la Costiera Amalfitana. Tutela della salute, inclusione sociale, risposta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: La Croce Rossa cerca nuove forze: aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontari Leggi anche: Formazione, Croce Rossa impegnata con i corsi di aggiornamento per i volontari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. FC Costa d’Amalfi, oggi al “San Martino” arriva la Battipagliese; Costa d’Amalfi, separazione con Lezcano per motivi familiari. Pioggia di richieste per l’argentino; Forza Juninho: la Fc Costa d’Amalfi augura pronta guarigione a un suo tesserato; Costa d'Amalfi-Battipagliese 1-1. Carretta illude i costieri, Abayian salva le zebrette nel finale. In Costiera Amalfitana sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per Volontari della Croce Rossa Italiana - Il Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana attiva i nuovi corsi di formazione per Volontari dellaCroce Rossa Italiana da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo 2026 in tutta la Costier ... ilvescovado.it

Salernum Baronissi - Costa d’Amalfi 0-4: l’intervista post gara di mister Criscuolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.