LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | trionfo tricolore a San Siro! Inizia la sfilata

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è iniziata a San Siro con grande entusiasmo. La sfilata dei rappresentanti delle nazioni ha già mostrato il tricolore italiano in primo piano, ricevendo applausi dal pubblico presente. La musica techno house accompagna con ritmo la passerella degli atleti, creando un’atmosfera coinvolgente e vivace. La manifestazione, trasmessa in diretta, continua a sorprendere per l’energia che trasmette fin dai primi istanti.

20.49: in una cerimonia che fino ad ora ha avuto molto ritmo, è apprezzabile la scelta techno house come sottofondo della sfilata 20.45: E finalmente l'Armenia è il primo paese che entra nella sfilata, nella quale ci sono anche atleti presenti a San Siro. Tutti gli altri paesi annunciati fino ad ora, avevano atleti presenti solo nella sede di Cortina. Forse questa suddivisione toglie un po' di fascino all'ingresso di atleti dei quali un po' si sente la mancanza del capoluogo lombardo 20.42: È italiana la porta bandiera dell'Albania, si tratta di Lara Colturi, figlia di Daniela Ceccarelli olimpionica a Salt Lake City

Stasera alle 20, lo stadio di San Siro si riempie per l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

