Anche nell’Italia delle Regioni stravince il centrodestra | 13 a 6 Altro che remuntada del campo largo

Con il voto in Veneto, Campania e Puglia si chiude il ciclo di elezioni che dal 2022 a oggi ha portato al rinnovo di tutte le Regioni. Si tratta di una partita che non lascia dubbi sulla fisionomia politica dell’Italia delle Regioni: il bilancio finale del centrodestra è di 13 presidenti eletti direttamente, rispetto ai 6 del centrosinistra. Inoltre, in Valle d’Aosta, dove governano gli autonomisti, la coalizione è di gran lunga maggioritaria tra i partiti nazionali. Il cappotto del 2022-2023. Ad aprire la carrellata delle vittoria del centrodestra è stata la Sicilia, che ha votato nel 2022 contestualmente alle politiche, sancendo la vittoria del centrodestra con Renato Schifani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche nell’Italia delle Regioni stravince il centrodestra: 13 a 6. Altro che “remuntada” del campo largo

