All’istituto Zappa di Saronno piovono calcinacci dal soffitto | chiuse 17 aule

Saronno (Varese), 13 febbraio 2026 – All’istituto Zappa di Saronno, un pannello in cartongesso si è staccato dal soffitto, facendo crollare calcinacci su alcune attrezzature e creando un rischio immediato. Per questo motivo, sono state chiuse 17 aule e circa 200 studenti sono rimasti a casa, mentre i tecnici stanno verificando le cause del cedimento.

Contenuti correlati Argomenti discussi: Caduta di calcinacci all'Itc Zappa di Saronno, sospese le lezioni per motivi di sicurezza; All'istituto Zappa di Saronno piovono calcinacci dal soffitto: chiuse 17 aule; Crollo dal soffitto all'istituto Zappa di Saronno, verifiche completate, domani si torna a scuola; Pannello si stacca dal soffitto e cade in classe: 17 aule chiuse.