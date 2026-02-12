Caduta di calcinacci all’Itc Zappa di Saronno sospese le lezioni per motivi di sicurezza

Le lezioni all’Itc Zappa di Saronno sono state interrotte questa mattina dopo che alcuni calcinacci sono caduti dal soffitto. La scuola ha deciso di sospendere le lezioni in via precauzionale, per verificare la sicurezza degli studenti e del personale. Nessuno si è fatto male, ma i responsabili hanno preferito chiudere temporaneamente gli ambienti interessati, aspettando controlli approfonditi. Gli insegnanti e gli studenti sono stati fatti uscire senza tensioni, mentre gli operai sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’edificio. La scuola non ha ancora

Lezioni sospese in via precauzionale all'Istituto tecnico commerciale "Gino Zappa" di Saronno dopo la caduta.

