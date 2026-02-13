Il 28 febbraio, sei pianeti si allineano nel cielo, creando uno spettacolo visibile a occhio nudo. Questa configurazione rara offre agli appassionati un’opportunità unica di osservare il movimento di Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e Urano nello stesso momento. Molti astrofili si preparano a seguire l’evento, che si potrà ammirare nelle prime ore della sera, prima che il cielo si oscuri completamente.

Il cielo in questo febbraio è prodigo di spettacoli: un’eclissi di Sole, che però vedremo solo alla TV o via web, e uno spettacolo di ben sei pianeti che “danzeranno” in cielo per due tre giorni alla fine di questo mese. Attenzione però: in Rete si sta propagando una notizia imprecisa, ossia che i pianeti saranno, in cielo, allineati. Questa volta no, a parte il fatto che la disposizione di stelle e pianeti in cielo è a due dimensioni, quindi apparente. I pianeti del sistema solare non stanno sullo stesso piano, come noci sul tavolo da pranzo, sembrano solo a volte allineati, ma è la prospettiva da cui li vediamo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Allineamento pianeti previsto per il 28 febbraio

La notte tra il 27 e il 28 febbraio, molti italiani guarderanno in alto sperando di vedere l’allineamento di sei pianeti.

