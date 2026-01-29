A giugno è previsto un allineamento di pianeti | può succedere una cosa fondamentale per Musk
A giugno, Elon Musk potrebbe sorprenderti. Secondo il Financial Times, il manager sta lavorando per portare SpaceX in Borsa. La notizia circola da giorni, e molti si chiedono quali siano le sue intenzioni. Se l’operazione andrà in porto, sarà un passo importante per l’azienda aerospaziale americana. A questo punto, tutto dipende dai dettagli e dal momento giusto per fare il grande salto.
Secondo le anticipazioni del Financial Times, Elon Musk starebbe preparando la quotazione in Borsa di SpaceX. L'operazione dovrebbe concludersi a giugno, quando in cielo si potrà vedere l'allineamento di due pianeti: Giove e Venere.🔗 Leggi su Fanpage.it
