A giugno è previsto un allineamento di pianeti | può succedere una cosa fondamentale per Musk

A giugno, Elon Musk potrebbe sorprenderti. Secondo il Financial Times, il manager sta lavorando per portare SpaceX in Borsa. La notizia circola da giorni, e molti si chiedono quali siano le sue intenzioni. Se l’operazione andrà in porto, sarà un passo importante per l’azienda aerospaziale americana. A questo punto, tutto dipende dai dettagli e dal momento giusto per fare il grande salto.

