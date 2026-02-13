Allerta meteo e scuole chiuse in Italia oggi 13 Febbraio Ecco dove

L’allerta meteo ha portato alla chiusura delle scuole in tutta Italia oggi, 13 febbraio 2026, a causa di intense nevicate e venti forti che stanno colpendo diverse regioni settentrionali e centrali. In particolare, le scuole di Milano, Torino e Bologna sono rimaste chiuse, mentre alcune zone dell’Appennino sono isolate a causa delle bufere di neve. La perturbazione, arrivata da nord, ha provocato accumuli di neve oltre i 30 centimetri e raffiche di vento fino a 100 kmh, rendendo difficile la circolazione e creando disagi nelle aree più colpite.

Il quadro meteorologico sull’Italia sta subendo un significativo peggioramento che condizionerà pesantemente la giornata di venerdì 13 febbraio 2026. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti della Protezione civile, una vasta perturbazione sta attraversando la penisola, portando con sé fenomeni temporaleschi di particolare intensità e venti di burrasca che hanno spinto le autorità a diramare stati di allerta diversificati. La situazione appare particolarmente critica per il meridione e per alcune aree del versante tirrenico, dove la combinazione di piogge torrenziali e rischio idrogeologico ha reso necessarie misure precauzionali drastiche per garantire l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo e scuole chiuse in Italia oggi 13 Febbraio. Ecco dove Allerta meteo e scuole chiuse in Italia domani 13 Febbraio. Ecco dove Domani in tutta Italia molte scuole resteranno chiuse a causa di un peggioramento improvviso del tempo. Allerta meteo e scuole chiuse domani 13 Febbraio. Ecco dove Domani, 13 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in diverse zone del paese a causa dell’allerta meteo. Contenuti correlati Argomenti discussi: Notizie - Allerta meteo liv. ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE per venerdì 13 febbraio e altri provvedimenti; Allerta meteo scuole chiuse venerdì 13 febbraio: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini; Disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani giovedì 12 febbraio. Scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna e allerta meteo arancione domani venerdì 13 febbraio: l’elenco dei comuniContinua l'ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it Allerta Meteo, giovedì 12 e venerdì 13 scuole chiuse in molti Comuni: l’ELENCO aggiornato LIVEL’Italia si prepara ad affrontare una delle fasi di maltempo più severe dell’inverno. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 febbraio, un’allerta meteo arancione che coinvolge ampie zon ... strettoweb.com Allerta Meteo, non è finita: stasera nuovo peggioramento da Ovest - facebook.com facebook #maltempo, oggi #allerta meteo in Calabria e Sicilia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco e scuole chiuse a Palermo x.com