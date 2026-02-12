Domani in tutta Italia molte scuole resteranno chiuse a causa di un peggioramento improvviso del tempo. La perturbazione si sta rapidamente spostando nel Paese, portando pioggia, vento forte e neve in alcune zone. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. In alcune regioni le scuole sono state già avvisate e stanno preparando i ragazzi a restare a casa. La situazione resterà monitorata nelle prossime ore, mentre le condizioni meteo continuano a peggiorare.

Il quadro meteorologico sull’Italia sta subendo un significativo peggioramento che condizionerà pesantemente la giornata di venerdì 13 febbraio 2026. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti della Protezione civile, una vasta perturbazione sta attraversando la penisola, portando con sé fenomeni temporaleschi di particolare intensità e venti di burrasca che hanno spinto le autorità a diramare stati di allerta diversificati. La situazione appare particolarmente critica per il meridione e per alcune aree del versante tirrenico, dove la combinazione di piogge torrenziali e rischio idrogeologico ha reso necessarie misure precauzionali drastiche per garantire l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo e scuole chiuse in Italia domani 13 Febbraio. Ecco dove

Approfondimenti su Allerta Meteo

Domani, 13 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in diverse zone del paese a causa dell’allerta meteo.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, molte regioni italiane hanno annunciato la chiusura delle scuole per neve domani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Allerta Meteo

Argomenti discussi: Allerta meteo livello ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE e provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; Allerta meteo a Palermo, scuole chiuse per precauzione: firmata l'ordinanza del sindaco Lagalla; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini.

Maltempo, oggi allerta meteo in Calabria e Sicilia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco e scuole chiuse a PalermoOggi allerta maltempo arancione in Calabria e Sicilia; gialla in altre 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana. Schifani ha ... leggo.it

Maltempo, allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio: le regioni a rischioContinua l'ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it

Allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com