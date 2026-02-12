Allerta meteo e scuole chiuse domani 13 Febbraio Ecco dove

Domani, 13 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in diverse zone del paese a causa dell’allerta meteo. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per tutelare studenti e insegnanti, mentre il cielo si presenta carico di nuvole e il vento si fa più forte. Le condizioni atmosferiche sono in rapido peggioramento e le previsioni parlano di temporali e piogge intense in arrivo. La situazione resta monitorata, mentre le strade si svuotano e il silenzio si fa ancora più pesante.

C'è un silenzio strano, di quelli che arrivano prima del caos. Il cielo sembra trattenere il fiato, l'aria cambia odore e ogni folata porta con sé la sensazione che qualcosa stia per rovesciarsi all'improvviso. In molte città, già dalle prime ore, lo sguardo corre alle nuvole scure e ai cellulari: notifiche, bollettini, avvisi che si rincorrono. È una di quelle giornate in cui la routine si spezza senza chiedere permesso.

