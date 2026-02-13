Allerta Meteo Calabria Occhiuto | priorità assoluta alla sicurezza delle persone

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dichiarato che la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone mentre il ciclone Nils sta imperversando sulla costa calabrese, causando venti oltre i 130 kmh e mareggiate che minacciano le zone più vulnerabili.

Calabria in allerta: il ciclone Nils flagella la costa, Occhiuto rassicura sulla sicurezza. La Calabria è nel pieno di un’emergenza meteo causata dal ciclone Nils, con venti che superano i 130 kmh e mareggiate che minacciano le zone costiere. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha lanciato un appello alla prudenza, sottolineando la priorità assoluta della sicurezza dei cittadini e invitando a seguire le indicazioni delle autorità. Le scuole sono chiuse in numerosi comuni e l’allerta è estesa anche a oggi, venerdì 13 febbraio. La furia del ciclone e le zone più colpite. Il ciclone Nils sta causando venti di maestrale di eccezionale intensità, generando mareggiate particolarmente violente lungo il tirreno calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sindaci di Cautano, Foglianise e Vitulano si sono riuniti con il Prefetto, ma il confronto non è andato come previsto.

Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 55 per cento degli italiani considera la sicurezza come la principale priorità, mentre il 44 per cento la colloca tra le principali.

