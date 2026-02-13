Allerta meteo arancione | scuole chiuse a Qualiano e Villaricca

Il maltempo ha spinto le autorità di Qualiano e Villaricca a chiudere le scuole il 14 febbraio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste. I sindaci dei due paesi hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare rischi ai bambini e agli insegnanti, mentre i parchi e i cimiteri resteranno chiusi. Le previsioni indicano forti piogge e vento forte, che potrebbero causare problemi nelle strade e nelle aree pubbliche. Le amministrazioni invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e a mantenere alta attenzione.

Per il 14 febbraio stop a lezioni, parchi e cimiteri: i Comuni invitano a limitare gli spostamenti e a prestare massima prudenza. Provvedimenti straordinari per l'allerta meteo. A seguito dell'allerta meteo arancione diramata per la giornata di venerdì 14 febbraio, i Comuni di Qualiano e Villaricca hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Una decisione adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico. Chiusi anche parchi pubblici e cimiteri. Le misure adottate non riguardano soltanto il mondo scolastico.