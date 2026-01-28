Allerta meteo arancione scuole chiuse a Terracina

Questa mattina a Terracina le scuole sono rimaste chiuse. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione che durerà fino a questa sera, a causa di pioggere intense e temporali diffusi. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. La pioggia ha già causato qualche disagio, ma al momento non si segnalano incidenti gravi.

Terracina, 28 gennaio 2026 – Scuole chiuse oggi, mercoledì 28 gennaio, a Terracina. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso infatti un’allerta arancione dalle prime ore e per le successive 12-18 ore per precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Sindaco di Terracina, con ordinanza n.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

