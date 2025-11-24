Allerta meteo arancione | chiudono scuole e parchi a Pozzuoli Marano Qualiano e Villaricca
Provvedimenti straordinari nei comuni dell’area nord di Napoli per il 25 novembre 2025. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l’ Avviso di Allerta Meteo n. 682025, con livello Arancione, valido dalle 00:00 alle 23:59 di martedì 25 novembre 2025. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, rovesci temporaleschi localmente forti, venti sud-occidentali molto intensi e possibili raffiche, con rischio elevato di frane superficiali, allagamenti, ruscellamenti e innalzamento dei livelli idrometrici. In seguito al bollettino regionale, i comuni di Pozzuoli, Marano di Napoli, Qualiano e Villaricca hanno emanato ordinanze contingibili e urgenti per tutelare l’incolumità pubblica in vista del peggioramento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
