Allerta meteo a Napoli le chiusure decise per domani dal Comune

Il Comune di Napoli ha annunciato chiusure e precauzioni a causa dell’allerta meteo di livello giallo prevista per domani. Dalla mezzanotte alle 23 si attendono condizioni meteorologiche avverse, che potranno influire sulle attività quotidiane. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie per garantirsi protezione e attenzione.

A seguito dell'avviso di allerta meteo di livello giallo, per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 23.59 di domani, mercoledì 28 gennaio, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura, per la giornata di domani, dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio comunale.

