Allerta meteo le chiusure decise a Napoli dal Comune

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi e vietare l’ingresso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli. La decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo che ha portato a condizioni di rischio per la sicurezza dei cittadini. Le aree interessate resteranno chiuse fino a nuovo avviso. La città si prepara a fronteggiare le eventuali conseguenze del maltempo.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli. Questa la decisione del Comune di Napoli dopo l'allerta meteo della protezione civile. Resteranno aperte invece, regolarmente, le scuole cittadine. L'avviso, di colore giallo, arriva.

