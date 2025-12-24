Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna | tutte le regioni a rischio

Oggi l’Emilia Romagna è interessata da un'allerta meteo arancione a causa di neve, pioggia e vento intenso. Le condizioni atmosferiche sono influenzate dal ciclone di Natale, che porta maltempo su molte regioni italiane. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le corrette precauzioni per garantire sicurezza e buon senso durante questa giornata di condizioni meteorologiche avverse.

(Adnkronos) – Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. Oggi, mercoledì 24 dicembre, il maltempo domina la giornata della vigilia con allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 9 regioni secondo l'ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile. Nelle prossime ore, complici correnti freddi provenienti .

