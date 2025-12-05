Rischio chimico nelle gallette di mais maxi allerta del Ministero della Salute | ecco i 10 lotti ritirati dal mercato
Dieci avvisi di richiamo dal commercio in poche ore per lo stesso problema. Il Ministero della Salute ha lanciato una maxi-allerta per le gallette di mais a causa di un grave rischio chimico per i consumatori: la presenza di Deossinivalenolo (DON), una micotossina, in quantità superiori al limite massimo consentito dalla legge per i contaminanti. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale e coinvolge un vasto numero di lotti venduti con marchi diversi, tutti prodotti dalla stessa ditta. Tutti i prodotti richiamati sono stati realizzati nello stabilimento della ditta Langalletta Srl di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
