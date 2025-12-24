Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo immediato di alcuni prodotti dai banchi frigo di supermercati e negozi alimentari per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria monocytogenes. Gli avvisi di richiamo, pubblicati oggi, mercoledì 24 dicembre, sul portale ufficiale del Ministero dedicato alla sicurezza alimentare, riguardano due lotti di prosciutto cotto alta qualità e un lotto di fesa di tacchino arrosto. I prodotti interessati sono venduti con il marchio Lenti & Lode. Nel dettaglio, il richiamo interessa: Prosciutto cotto alta qualità in vaschette da 120 grammi, lotti n. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta alimentare, prosciutto e tacchino ritirati dal commercio: cosa fare

Leggi anche: Prosciutto cotto alta qualità e Fesa di tacchino ritirati dal commercio per rischio Listeria: i lotti interessati

Leggi anche: Allerta alimentare, ritirati 30 lotti di uova: rischio microbiologico segnalato dal Ministero della Salute

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Richiamate arista al forno Fior Fiore Coop e colatura di alici; Presenza di Listeria: richiamato un lotto di ciccioli sottovuoto.

Allerta alimentare sulle tavole di Natale per rischio Listeria: questi antipasti e pane ritirati dal commercio - Il periodo natalizio è da sempre sinonimo di convivialità, tavole imbandite e antipasti che aprono lunghi pranzi e cene in famiglia. msn.com