allenamento intenso ma pronti a tornare in campo

Cantù si sta allenando duramente prima della partita contro Trento, che si gioca domani nella ventesima giornata di campionato. I giocatori hanno aumentato l’intensità degli allenamenti per affrontare una sfida fondamentale. La squadra vuole dimostrare di essere pronta a dare il massimo sul parquet.

Nella ventesima giornata di LBA, Cantù si prepara a un incontro decisivo contro Dolomiti Energia Trentino. L’appuntamento è al PalaDesio, domenica alle 18:00, con entrambe le formazioni concentrate sull’obiettivo di migliorare la classifica. Cantù può contare su una gara da giocare con esigeza tattica e intensità difensiva, mantenendo alta la concentrazione su ogni possesso per rispondere alle velocità avversarie. acqua s. bernardo cantù vs dolomiti energia trentino: anteprima della sfida Il tecnico Walter De Raffaele ha delineato Trento come una formazione in buona forma, particolarmente competitiva in EuroCup dove ha raggiunto i playoff. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

