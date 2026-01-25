Sinner-Dareri la vigilia | Jannik sceglie il completo relax per Luciano allenamento intenso

In vista della partita Sinner-Dareri, Jannik opta per un approccio rilassato, dedicandosi a un riposo completo. Dopo la sfida contro Spizzirri, l’altoatesino si concentra sul recupero, evitando allenamenti intensi e mantenendo un ritmo tranquillo. Senza sparring partner, il suo obiettivo è ricaricare le energie in vista dell’impegno, adottando un’attitudine equilibrata e concentrata sulla preparazione mentale e fisica.

Dopo il grande spavento, un giorno di relax quasi completo. Jannik Sinner, che domani scenderà in campo contro Luciano Darderi nel derby che vale i quarti di finale, ha scelto di conservare le forze il più possibile per recuperare completamente dai crampi che lo avevano colpito nel match contro Spizzirri che gli sarebbero potuti costare la difesa del titolo. Idratazione e carboidrati per recuperare le forze, e un lungo sonno ristoratore, almeno nove ore per lui che ama dormire e lo considera la miglior medicina per il suo corpo. La notte prima della partita incriminata, infatti aveva detto di non aver dormito troppo bene, situazione che per lui è sempre un po’ destabilizzante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

