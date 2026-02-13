Allemandi ha presentato i palinsesti editoriali 2026 durante l’incontro “2026. Un anno da leggere” alle Gallerie d’Italia di Milano, annunciando un nuovo ecosistema culturale che integra carta, digitale, audio e video per coinvolgere un pubblico sempre più diversificato.

Si è tenuto alle Gallerie d’Italia di Milano l’incontro “2026. Un anno da leggere. I palinsesti della Società Editrice Allemandi tra informazione, visione e storie dell’arte”. La casa editrice ha presentato i programmi editoriali e tracciato il primo bilancio a un anno dall’ingresso nella compagine societaria di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, un assetto nato con “l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Allemandi come player di riferimento nel mercato dell’informazione e dell’editoria d’arte ”, spiega una nota della società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Allemandi presenta i palinsesti editoriali 2026: "Un nuovo ecosistema culturale tra carta, digitale, audio e video"

