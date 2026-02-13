Allemandi presenta i palinsesti editoriali 2026

Allemandi ha presentato ieri i suoi palinsesti editoriali per il 2026 durante l’incontro “2026. Un anno da leggere” alle Gallerie d’Italia di Milano, un evento che ha segnato il primo bilancio dopo l’ingresso di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nel capitale della casa editrice.

Si è tenuto ieri alle Gallerie d'Italia – Milano l'incontro "2026. Un anno da leggere. I palinsesti della Società Editrice Allemandi tra informazione, visione e storie dell'arte", nel corso del quale la casa editrice ha presentato i programmi editoriali per il 2026 e tracciato il primo bilancio a un anno dall'ingresso di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nella compagine societaria. Un assetto nato con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Allemandi come player di riferimento nel mercato dell'informazione e dell'editoria d'arte.