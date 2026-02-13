Allemandi presenta i palinsesti editoriali 2026 

Allemandi ha svelato ieri i palinsesti editoriali 2026 durante l’incontro “2026. Un anno da leggere” alle Gallerie d’Italia di Milano, annunciando i nuovi programmi tra storie dell’arte e attualità, a un anno dall’ingresso di Intesa Sanpaolo e delle fondazioni nel capitale della casa editrice.

Si è tenuto ieri alle Gallerie d'Italia – Milano l'incontro “2026. Un anno da leggere. I palinsesti della Società Editrice Allemandi tra informazione, visione e storie dell'arte”, nel corso del quale la casa editrice ha presentato i programmi editoriali per il 2026 e tracciato il primo bilancio a un anno dall'ingresso di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nella compagine societaria. Un assetto nato con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Allemandi come player di riferimento nel mercato dell'informazione e dell'editoria d'arte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

